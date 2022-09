Selon la chaîne flamande Sporza qui a révélé l'affaire, Mathieu Van der Poel (Pays-Bas), multiple champion du monde de cyclocross et grand chasseur de classiques, a été arrêté par la police dans la nuit de samedi et dimanche après un incident à l'hôtel des Néerlandais. Contactée par l'AFP, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé qu'un homme de 27 ans avait été arrêté samedi soir et qu'il avait été inculpé pour deux cas d'agression. Mais elle n'a, comme à son habitude, pas confirmé l'identité du mis en cause.

"Vers 22h40 samedi, une homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projeté contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude, a indiqué la police dans un communiqué. La direction de l'hôtel a été notifiée et a ensuite appelé la police" et "un homme âgé de 27 ans a été arrêté peu après, selon le communiqué. Il a été emmené au commissariat de Kogarah et inculpé pour deux cas d'agression. Il a été remis en liberté sous caution et devra comparaître devant le tribunal de Sutherland le mardi 27 septembre 2022", ajoute la même source.

C'est un désastre

"Oui c'est vrai, il y a eu une petite dispute, a confirmé le Néerlandais de 27 ans à des journalistes au départ de la course en ligne, l'épreuve reine de ces Championnats du monde à Wollongong, avant de livrer sa version. J'ai voulu me coucher tôt hier soir mais il y avait plein d'enfants dans le couloir de l'hôtel qui n'ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je leur ai dit, de manière pas très sympathique, d'arrêter. C'est alors que la police a été appelée et m'a emmené" au poste, a-t-il raconté.

"Je n'étais pas de retour dans ma chambre d'hôtel avant quatre heures du matin. Ce n'est certainement pas idéal, c'est même un désastre, mais je ne peux rien y faire. Je vais faire de mon mieux", a déclaré Van der Poel. Mais il a fini par abandonner après seulement une trentaine kilomètres de course.

