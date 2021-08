La France a conservé son titre dans l'épreuve de relais mixte par équipes en ouverture des Mondiaux de VTT, mercredi, à Val di Sole (nord de l'Italie).

Mathis Azzaro, Adrien Boichis, Lena Gerault, Tatiana Tournut, Line Burquier et Jordan Sarrou ont battu les Etats-Unis et l'Allemagne dans cette épreuve qui mêle des représentants masculins et féminins des différentes catégories d'âge (deux juniors, deux espoirs, deux élite).

Azzaro, Gerault et Sarrou faisaient déjà partie de l'équipe victorieuse l'an passé à Leogang (Autriche). Les épreuves individuelles de cross-country dans la catégorie élite sont prévues samedi.

