On ne reverra plus Nairo Quintana en 2020. Dans une vidéo postée mercredi sur le compte Twitter de la Fédération colombienne (FCC), le coureur d'Arkéa-Samsic annonce que sa saison "est terminée". Il indique avoir "besoin d'une longue récupération, suite à une blessure au niveau de la rotule gauche" qui devrait nécessiter une intervention chirurgicale. Le Colombien avait été victime d'une chute lors de la 13e étape du Tour de France, qui l'avait fortement handicapé pour le reste de la course, qu'il a terminée à la 17e place.