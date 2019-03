Le Néerlandais Cees Bol (Sunweb) a remporté la Nokere Koerse, semi-classique flandrienne, au terme de laquelle il a devancé au sprint l'Allemand Pascal Ackermann et le Belge Jasper Philipsen, mercredi à Nokere. La fin de course a été marquée par une série de chutes impliquant notamment le Français Nacer Bouhanni et le Néerlandais Mathieu van der Poel.

Plus d'infos à venir...