Dorian Godon est décidément comme chez lui sur les routes de Paris-Camembert. Comme en 2020, le coureur d'AG2R-Citroën Team s'est imposé mardi sur la 82e édition de l'épreuve en devançant au sprint de Pierre-Luc Périchon (Cofidis). Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën Team) complète le podium sur cette sixième étape de la Coupe de France.

La course a été marquée par la longue échappée, dès le premier kilomètre, d'Elias Van Breussegem (Tarteletto-Isorex), Boris Vallée (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Julien Morice (B&B Hôtels), rejoints par Pierre Rolland et Thibault Ferasse (B&B) à 100 km. Les échappés ont peu à peu été rattrapés à 1H15 de l'arrivée.

Plusieurs attaques ont jalonné la fin de la course avec Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën Team) et Lars van den Berg (Groupama-FDJ), sur qui est revenu le contre de Dorian Godon et Pierre-Luc Périchon, ancien vainqueur de la course en 2012. Les quatre hommes ont abordé la butte des Fondits, dernière difficulté du parcours, avec 45 secondes d'avance sur le peloton. Après la crevaison de van den Berg à environ trois kilomètres de l'arrivée, Bouchard lâche prise et Dorian Godon finit par l'emporter au sprint.

