Il faudra encore attendre pour assister à la première victoire française de ce Paris-Nice. Pourtant, les Tricolores ne sont pas passés loin du succès. Ils sont quatre dans les sept premiers. Avec Florian Sénéchal (7e), Anthony Turgis (6e), Bryan Coquard (5e). Mais surtout Arnaud Démare. Le sprinteur de la Groupama-FDJ a lancé le sprint d’un groupe d’une quarantaine de coureurs, comprenant le maillot jaune et les principaux favoris, qui est arrivé pour se disputer la victoire. Démare, en tête jusque dans les derniers hectomètres, s’est fait sauter sur la ligne par l’Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), plus puissant et vainqueur pour la deuxième fois dans cette édition.

Kwiatkowski grappille encore

Une grande déception pour le Français qui contraste avec la satisfaction de Michal Kwiatkowski. Le leader de la course a passé sans encombre l’étape animée par une échappée à trois (Finetto, Pichon, Kirsch) reprise à près de 50 kilomètres de la fin. Malgré le vent, le parcours vallonné et quelques chutes. Le Polonais s’est même offert le luxe de remporter, à 4 kilomètres de l’arrivée, l’un des deux sprints bonifications du jour. Ce qui lui permet de conforter son avance au général, qui est désormais de 18’’ sur son coéquipier Egan Bernal.

Parmi tous les principaux leaders qui n’ont pas trouvé un terrain adéquat pour passer à l’offensive, seul Luis Leon Sanchez lui a grapillé deux secondes (3e à 22’’). Romain Bardet est, lui, sagement resté dans les roues, tout juste retardé quelques instants par une chute devant lui à 15 kilomètres de la ligne. La véritable explication est attendue pour ce week-end. Avec une arrivée, ce samedi, au sommet du col de Turini (14,9 kms à 7,3%), et une dernière étape accidentée autour de Nice ce dimanche.