Cyclisme

Le profil de la 3e étape : 14 km et une rampe finale surprise pour une première explication

PARIS-NICE - On devrait en savoir un peu plus sur la hiérarchie de Paris-Nice ce mardi sur le contre-la-montre autour de Gien. Quatorze kilomètres sont au programme. La majeure partie de ce chrono sera plate et toute droite mais gare à l'ultime partie, une rampe finale qui mènera sur la ligne et qui peut surprendre ceux qui sont partis trop vite. Le profil du contre-la-montre.

00:00:31, il y a une heure