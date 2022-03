Il a fini allongé sur le sol. Submergé par un bonheur que personne n'avait vu venir. Même pas lui. Mathieu Burgaudeau ne débordait pas d'ambitions avant le départ de la 6e étape de Paris-Nice. Il a fait part de sa frustration de ne pas avoir été à l'avant de la course la veille, sur un tracé qui lui convenait certainement davantage. Le jeune Vendéen ne voyait que peu de réussite à une éventuelle échappée sur la route d'Aubagne ce vendredi. Il était focalisé sur son rôle pour protéger Pierre Latour et sa troisième place au classement général. Rien n'indiquait ce qui allait lui arriver quelques heures plus tard.

Burgaudeau : "Viser encore plus haut"

Le plus fort, c'est qu'il a tenu parole. Enfin presque. Burgaudeau a d'abord pris soin de faire son travail d'équipier. Mais quand l'opportunité s'est présentée dans la dernière difficulté du jour, le protégé de Jean-René Bernaudeau a pris sa chance. Il a placé un contre fulgurant pour répondre aux attaques d’Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) et Christophe Laporte (Jumbo-Visma). "Ce n'était pas prévu, a-t-il reconnu à l'arrivée. J’ai suivi les attaques et après, j’ai tout mis pour avoir zéro regret. J’ai tout mis."

Il fallait bien cela avec encore plus de 8 kilomètres à couvrir et quelques équipes de sprinters à ses trousses. Elles ont peut-être sous-estimé le Français. Burgaudeau, lui, était sûr de sa force. "Les jambes étaient vraiment bonnes, comme depuis le début de saison, mais le vélo ça n’est pas que le physique : il faut avoir la confiance, être bien dans la tête, a-t-il expliqué. Ça me démangeait, j’avais vraiment envie d’en mettre une dans la dernière bosse. C’est peut-être ce petit grain de folie qui m’a manqué plusieurs fois. Aujourd’hui, je me suis dit : ‘'Tu te lances à cœur perdu, tu ne te retournes pas, tu te fais plaisir’'… et ça a marché."

"Je ne voulais surtout pas vivre ça"

Cela ne s'est pas joué à grand-chose. Dans les rues d'Aubagne, Burgaudeau a pu sentir le souffle des sprinters prêts à venir transformer son rêve en cauchemar. Un scénario vu et revu à maintes reprises. Il y a pensé. "Trop de fois j’ai vu des courses à la télé où les mecs se font revoir juste avant la ligne, a reconnu le coureur de 23 ans. Je ne voulais surtout pas vivre ça." Il ne l'a pas vécu. Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) ont échoué juste derrière lui. Pour un petit vélo. Pas plus.

Burgaudeau résiste jusqu'au bout au peloton pour ouvrir son palmarès

Un scénario à couper le souffle qui vient comme une cerise sur le gâteau. Passé pro en 2019 après avoir fait toutes ses gammes au Vendée U, l'équipe réserve de la TotalEnergies, Burgaudeau avait affiché beaucoup de talent et quelques résultats prometteurs (3e de la Coppa Sabbatini et des Boucles de l'Aulne l'an dernier). Il lui manquait juste une victoire pour franchir un cap. "C’est une consécration pour moi, ça faisait longtemps que je tournais autour et je suis allé la chercher avec la manière, s'est-il réjoui après le premier succès de sa carrière professionnelle.

Le natif de Noirmoutier y a en effet mis la manière. Sur une course du World Tour, avec une victoire en solitaire et un scénario inoubliable. "Je commence peu à peu à réaliser… mais pas encore", avouait-il après son exploit. Burgaudeau peut le savourer. Grâce à lui, la formation de Jean-René Bernaudeau a d'ores et déjà réussi son Paris-Nice. Même si la TotalEnergies peut viser encore plus haut en décrochant une place sur le podium au classement général, où figure toujours Pierre Latour avant le week-end. Elle pourra compter sur un Burgaudeau survolté pour cela.

