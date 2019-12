Pas de Giro pour Froome en 2020 mais le Tour comme objectif

Absent du Giro en 2019, Christopher Froome passera encore son tour l'année prochaine. C'est ce que vient d'annoncer le coureur britannique de 34 ans, vainqueur du Tour d'Italie en 2018, sur le podcast Watts Occuring, tenu par ses coéquipiers gallois Luke Rowe et Geraint Thomas. "C'est évident que je ne serai pas prêt pour participer au Giro à 100% en mai prochain. Il est plus logique que je me concentre sur le Tour de France. Je souhaite le remporter pour la cinquième fois de ma carrière. Ce record est mon gros objectif", a indiqué Christopher Froome, vainqueur du Tour en 2013, 2015, 2016 et 2017.

L'an passé également, le Britannique avait mis le Giro de côté pour se concentrer sur la Grande Boucle. Mais ses espoirs ont été douchés le 12 juin après une grosse chute lors d'une descente du Dauphiné Libéré. Victime de plusieurs fractures, notamment au fémur, à un coude, à une hanche et au sternum, Christopher Froome a été sur le flanc pour la fin de l'année 2019. Le coureur britannique, qui a cru reprendre lors du Criterium de Saitama le 27 octobre, a finalement dû être opéré une seconde fois.

" Ma jambe droite ne fonctionne plus correctement "

"J'ai officiellement repris hier (ndlr : mardi), a précisé dans un premier temps le quadruple vainqueur du Tour de France. Pour moi, la première chose à faire était de remonter sur le vélo et retrouver des sensations sur les zones affaiblies. Notamment ma jambe droite qui ne fonctionne plus correctement. J'ai perdu six mois, mais j'ai encore du temps devant moi pour revenir". Revenir à temps pour le Tour France et s'installer à la table d'Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil et Miguel Indurain. Voici la nouvelle mission de Christopher Froome.