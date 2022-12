Il me doit une revanche." Le ton est donné. Patrick Lefevere attend beaucoup de Julian Alaphilippe, pour la saison à venir. Dans un entretien accordé vendredi ." Le ton est donné. Patrick Lefevere attend beaucoup de Julian Alaphilippe, pour la saison à venir. Dans un entretien accordé vendredi à La Dernière Heure , le manager général de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a surtout parlé de sa nouvelle star, Remco Evenepoel, mais il a aussi mis la pression à son puncheur trois étoiles. Il lui demande, justement, de prouver qu’il est toujours du pedigree fuoriclasse.

"Je veux qu’il se reprenne, prévient-il, comme rapporté par la RTBF. Julian [Alaphilippe] a un salaire de champion, il doit confirmer qu’il en est toujours un." Et de tacler : "Ces dernières années, il n’a pas gagné grand-chose." Le Français de 30 ans a cumulé vingt-quatre victoires, dont Milan-Sanremo, à cheval sur 2018 et 2019. Puis il a décroché "seulement" neuf succès sur l’ensemble des trois saisons suivantes, dont deux titres mondiaux épinglés avec le maillot de son équipe nationale.

Ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux et les mêmes qui ont la poisse

"Loulou" sort d’un exercice marqué par plus de chutes que de bouquets (deux). Une possible circonstance atténuante ? Très peu pour Lefevere : "Oui, il a eu beaucoup de malchance, mais ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux et les mêmes qui ont la poisse." Le boss de l’équipe belge avait déjà critiqué Alaphilippe, l’an passé, l’accusant d’avoir utilisé le Tour de France 2021 pour préparer les Mondiaux. Il reste fidèle à sa ligne de conduite : "Qu’il ne soit plus champion du monde, je m’en fiche."

Mais Patrick Lefevere sait, aussi, complimenter celui qui a été sa tête d’affiche pendant plusieurs saisons : "Julian est toujours motivé. Si tout va bien, il fera les courses flamandes, dont le Tour des Flandres. Je vous rappelle quand même que s’il n’accroche pas une moto en 2020, il peut viser la gagne." Une dernière déclaration qui fait écho à sa théorie sur la poisse... Alors, Alaphilippe fera-t-il son retour dans le clan des chanceux en 2023 ?

"Alaphilippe est soulagé de ne plus avoir ce maillot arc-en-ciel, ce sera du grand Julian en 2023"

