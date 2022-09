Félicitations, quel champion, et si tu veux le vendre un jour, appelle-moi.' [...] Si Dave le veut, il a probablement besoin de beaucoup d'argent." ." Ce sont ces mots de Dave Brailsford (INEOS Grenadiers), ou plutôt leur révélation par son interlocuteur Patrick Lefevere (Quick-Step Alpha Vinyl) qui ont mis en branle la machine médiatique . Bien conscient de ce qu'il faisait, le manitou belge s'est pourtant empressé de clamer qu'un transfert de Remco Evenepoel n'arriverait pas, pas maintenant. Et il a raison.

Commençons par le début. En 2021, l'entité Quick-Step avait trouvé un accord avec Remco Evenepoel pour une prolongation de contrat XXL de cinq ans. Lefevere se gargarisait alors d'avoir fait signer le plus long contrat jamais paraphé par un coureur. Depuis Tadej Pogacar a signé pour six ans et Juan Ayuso son coéquipier chez UAE s'est lié avec son équipe jusqu'en 2027. "Il y a des équipes qui veulent sécuriser leurs coureurs plus longtemps. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé ce métier, un contrat de trois ans était exceptionnel. Maintenant, les sponsors veulent sécuriser leurs coureurs pour longtemps", nous renseigne Dries Smets, agent belge dont la structure gère notamment les intérêts de Julian Alaphilippe.

Bernal avait coûté… 300 000 euros

Ainsi donc Remco Evenepoel est encore engagé pour quatre ans avec la formation qui l'a emmené assez haut pour triompher de Liège-Bastogne-Liège et de la Vuelta. Or, dans le cyclisme, et contrairement au football par exemple, les transferts payants sont prohibés par le règlement de l'Union cycliste internationale. "Comme toute règle, elle a ses exceptions, sourit un autre agent, français. De temps en temps, il arrive qu'un coureur ne se plaise pas dans son équipe.. Alors, celle-ci se met d'accord avec lui et une autre formation pour trouver un accord"

Officiellement, le coureur paye pour casser son contrat avec son équipe actuelle. Officieusement, c'est sa future formation qui règle la note. Egan Bernal avait ainsi, fin 2017, rapporté 300 000 euros à Androni Giocattoli avant d'aller chez Sky. Le cyclisme, constatant l'augmentation de ses budgets, craint de se rapprocher des méthodes du football, voit, ou plutôt voyait, ces transferts d'un mauvais œil. "C'est quelque chose qui devient un peu moins tabou", glisse pourtant un agent arrivé il y a quelques années dans ce monde. Selon nos informations, l'UCI réfléchirait actuellement à ouvrir la porte à un système de transfert réglementé avec des conditions et des compensations précises. Sollicitée, elle n'a pas répondu à nos questions.

Evenepoel en dehors du Top 20 des coureurs les mieux payés ?

Mais alors, quel serait le montant d'un transfert pour Remco Evenepoel, l'un des meilleurs coureurs du peloton et sans aucun doute l'homme de l'année 2022. Parmi nos interlocuteurs, tous n'osent pas avancer de chiffres. Deux d'entre eux pensent pourtant qu'il n'occupe actuellement pas le Top 20 des coureurs les mieux payés au monde.

Ce qui devrait évoluer, soit naturellement par des clauses de son contrat actuel, soit par une nouvelle discussion avec Patrick Lefevere. "Je ne peux imaginer qu'il gagne moins de 2 millions d'euros, estime l'un de nos agents. Et un vainqueur de Monument, de grand tour et champion du monde, ça vaut facilement 3 ou 4 millions".

Brailsford et le football

Le rachat seul du contrat de Remco Evenepoel ferait donc grimper la note entre 12 et 16 millions d'euros soit… plus de la moitié du budget actuel de la Quick-Step estimé un tout petit peu au-dessus des 20 millions et un tiers de celui d'INEOS (environ 46 millions). "Je sais que dans le football, où est Dave Brailsford désormais (à l'OGC Nice, NDLR), on entend des 60 millions et plus. Mais là, c'est impossible", conclut l'agent français.

Un contrat de 5 ans avec tous vos sponsors. Disons 25 millions de contrats de sponsoring par an. Cinq fois, cela fait 125 millions." Non, Remco Evenepoel ne sera vendu, ni demain, ni après-demain. Mais dans le cyclisme, le mot transfert ne fait plus vraiment peur. Deux jours après avoir révélé le fameux SMS, Patrick Lefevere a lui continué sa tournée des médias. Et pour Sporza , il a dressé une facture plus dingue encore : "." Non, Remco Evenepoel ne sera vendu, ni demain, ni après-demain. Mais dans le cyclisme, le mot transfert ne fait plus vraiment peur.

