Alors qu' Egan Bernal , victime d'un très grave accident début janvier, vient de nouveau d'être opéré d'un genou et que Richard Carapaz, le vainqueur du Giro 2019, partira en fin de saison, Jim Ratcliffe souhaiterait attirer un coureur capable de remporter un grand Tour dès l'année prochaine et pourrait donc jeter son dévolu sur le Belge, lié à la formation Quick-Step-Alpha Vinyl jusqu'à la fin 2026.

Si Dave Brailsford le veut, il a probablement besoin de beaucoup d'argent

Toujours d'après Velonews, Patrick Lefevere, le directeur sportif de l'équipe Quick-Step-Alpha Vinyl, a reçu un message de Dave Brailsford, le directeur de l'équipe Ineos, après les championnats du monde. "Pourtant, il n'en envoie pas beaucoup, a-t-il déclaré. Il a dit : 'Félicitations, quel champion, et si tu veux le vendre un jour, appelle-moi.'. Après, vous ne pouvez pas voir si quelqu'un plaisante sur Whatsapp. Il n'y avait pas de smiley, pas de visage spécial. Juste quelques mots. Si Dave le veut, il a probablement besoin de beaucoup d'argent."

Dans un mariage, si quelqu'un est trompé par son partenaire, cette personne impliquée est toujours la dernière à le savoir. Je n'en dirai pas plus à ce sujet", a-t-il indiqué. Puis le dirigeant belge de 67 ans a laissé planer le mystère dans un entretien accordé au média néerlandais Het Laatste Nieuws : "", a-t-il indiqué.

De son côté, Patrick Evenepoel, le père du tout nouveau champion du monde, assure que son fils est en contacts avec Ineos. Mais que cela ne date pas seulement de dimanche. "Il n'y a pas eu de réunion mais nous avons eu une conversation téléphonique avec eux. Nous avons été en contact avec eux et je connais Dave Brailsford et Rod Ellingworth. Nous nous connaissons depuis des années. C'est normal qu'ils m'appellent pour me féliciter de la victoire au général de la Vuelta et après Liège-Bastogne-Liège, a-t-il raconté à Velonews. Cette discussion était déjà là il y a trois ans. Remco a un contrat de cinq ans avec Quick-Step-Alpha Vinyl. Ce n'est pas à moi de parler. Nous verrons ce qui se passera dans le futur." Un futur qui s'annonce déjà animé pour Remco Evenepoel.

