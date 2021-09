Il confirme qu'il est en grande forme. Le Français Florian Sénéchal (Deceuninck) a remporté la Primus Classic cycliste en devançant les Belges Tosh Van der Sande et Jasper Stuyven, samedi entre Brakel et Haacht (nord). Il s'agit du deuxième succès cette saison du coureur de Deceuninck, 28 ans, après sa victoire d'étape lors du Tour d'Espagne le mois dernier.

"Je suis en condition, Julian (Alaphilippe) aussi"

Tour d'Espagne Rochas : "J’ai beaucoup aimé le panache d’INEOS" 13/09/2021 À 17:42

Sénéchal faisait partie d'un groupe de douze puis de cinq attaquants avant de s'imposer au sprint. Son coéquipier et compatriote Julian Alaphilippe ainsi que le Néerlandais Mathieu van der Poel (malchanceux car victime d'une crevaison à 20 km de la ligne), arrivés à une minute, ont été très offensifs et sont apparus affutés à une semaine des Mondiaux de Louvain en Belgique.

Avant-goût des Mondiaux ? Van der Poel et Alaphilippe ont attaqué simultanément

"Avec Julian [Alaphilippe], on a vraiment bien roulé. Une belle course d'équipe sur un tracé favorisant les mouvements. Cela donne confiance à une semaine des championnats du monde. Je suis en condition, Julian aussi", a déclaré Sénéchal, à l'issue d'une course dont le parcours empruntait certaines des difficultés des prochains Mondiaux et durant laquelle la Deceuninck-Quick Step a fait parler la loi du nombre.

Tour de Grande Bretagne "Du feu dans les jambes" pour l’un, les succès pour l’autre : Alaphilippe-Van Aert, objectif Monde 10/09/2021 À 19:15