Un lien spécial unit Lance Armstrong à Jan Ullrich. Ce n'est pas une nouveauté. L'ancien maître du Tour de France, roi déchu dont il ne reste plus aucune trace des sept victoires à Paris dans les palmarès, est resté proche de celui qui fut souvent son dauphin et un de ses principaux rivaux au cours de cette époque troublée. Le témoignage de l'Américain, dans un documentaire diffusé dimanche sur la chaîne allemande ARD, confirme la profondeur des maux du champion de Rostock.

Armstrong est revenu notamment sur la visite qu'il avait rendue à Ullrich il y a quatre ans dans un centre de désintoxication en Allemagne. "Il ne savait pas que j'allais venir et je ne savais pas trop où je mettais les pieds non plus, confie le Texan. Je n'avais jamais vu quelqu'un dans un état pareil. On a tous des amis plus ou moins dingues, mais je n'avais encore jamais vu un être humain se mettre dans une telle situation."

C'est Mike Baldinger, un proche de Jan Ullrich, qui l'avait alors contacté pour l'appeler à l'aide. Il était convaincu que Lance Armstrong était le dernier à pouvoir parler à l'Allemand. "Tu es notre dernier espoir, lui a dit Baldinger. Tu es le seul qui puisse lui faire peur." "Jan a toujours eu du respect pour lui", ajoute-t-il.

En septembre 2021, Ullrich était revenu sur cet épisode lors du podcast de Lance Armstrong, The Move, dont il était l'invité. Pour l'occasion, les deux hommes s'étaient retrouvés à Majorque. Ullrich semblait alors plutôt en forme. "Il y a trois ans, j’ai eu de graves problèmes. Et tu es venu me voir, j’étais tellement heureux", expliquait l'ancien colosse de la T-Mobile, assurant avoir tourné cette page sombre, lui qui souffre de diverses addictions depuis la fin de sa carrière.

Il voulait "disparaître du monde"

Mais en décembre dernier, c'est à nouveau à l'hôpital que Armstrong a retrouvé Ullrich. Dans le magazine Bild, le vainqueur du Tour 1997 jurera qu'il souffrait d'une thrombose mais que tout cela n'avait rien à voir avec ses dérives passées. Mike Baldinger offre une autre version dans le documentaire de ARD : "En quelques jours, il a ruiné le travail de plusieurs années." Ullrich devait partir en vacances dans les Caraïbes avec sa nouvelle compagne. Mais après une dispute juste avant le départ, l'ancien coureur est parti seul.

Selon Baldinger, "il voulait rester à Cuba et disparaître du monde". Il convainc finalement Ullrich de prendre l'avion pour rentrer en Allemagne pour Noël. "Mais lors du vol, il a tout de suite été hors de contrôle", poursuit son ami. Débarqué de l'avion à Cancun, Jan Ullrich erre trois jours dans la rue avant de finir, sans qu'il se souvienne comment, interné dans un hôpital. Prévenu, Baldinger alerte à son tour Lance Armstrong, qui débarque aussitôt du Colorado où il passait ses vacances, direction Cancun. Mais pas pour profiter des plages.

A son arrivée, L.A. est choqué par ce qu'il voit : "Il était attaché à son lit, inconscient, c'était terrible, la pire vision possible." Quand Ullrich se réveille, très agité et agressif, il ne reconnaît pas son ancien adversaire des pelotons. Le lendemain, l'Allemand est plus calme. "On va te ramener en Suisse, dans la clinique qui t'a suivi la dernière fois", lui dit le Texan. Si Ullrich refuse dans un premier temps, répétant qu'il veut "disparaître du monde", il finira par écouter Armstrong, l'homme à qui son clan fait toujours appel en dernier ressort.

"Jan a des enfants, il faut qu'ils puissent grandir en étant fiers de leur père, estime l'Américain sur ARD. Pour l'instant, Jan a retrouvé un certain équilibre, il s'en tient à ce qui lui a été recommandé, mais il a encore un long chemin à parcourir." Le documentaire de la chaîne allemande est intitulé "Being Jan Ullrich". Etre Jan Ullrich. Visiblement, ce n'est pas de tout repos.

