"J'étais à la maison en famille et les larmes ont coulé parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup." Philippe Gilbert n'a plus l'âge de cacher ses sentiments et de ne pas dire quand la victoire d'un autre coureur l'emplit de joie. Le 25 septembre dernier, date du sacre mondial de Remco Evenepoel, il était encore coureur professionnel, statut qu'il a abandonné dimanche soir à l'issue de Paris-Tours. En 2023, le gamin représentera la Belgique avec le maillot arc-en-ciel. Gilbert, lui, suivra d'un oeil attendri la carrière d'un coureur (pour éviter la répitition avec gamin, mais tu peux mettre autre chose) qu'il connaît depuis longtemps et qu'il apprécie sincèrement.

A Binche-Chimay-Binche, première course du champion du monde Evenepoel, l'immense respect entre les deux hommes avait transpiré. L'un était ravi d'être là aux côtés du nouveau "maître du monde", l'autre répétait que le vétéran était "une idole", en même temps qu'un "modèle". Est-ce pour cela qu'il avait fait des pieds et des mains pour participer à la Philippe Gilbert Classic en 2017 ? Organisée par le désormais ex-coureur, la course regroupe quelques-unes des meilleures équipes juniors. Mais celle de Remco, la Forte Young CT, n'était pas dans la liste. Gilbert raconte pour Eurosport.

Gilbert n'avait pas sélectionné l'équipe d'Evenepoel pour sa course

"Son père nous avait contactés, son fils avait une petite équipe inconnue et il voulait absolument gagner ma course. On n'avait pas sélectionné son équipe, mais on a regardé ses résultats. Il n'avait fait que quelques courses mais les avait toutes gagnées. On a pu les engager en dernière minute, il est venu et a gagné la course. Là je me suis dit qu'il n'était pas normal. C'est le premier qui fait la démarche pour venir absolument et il gagne, facilement qui plus est. C'était impressionnant."

Evenepoel intouchable, Alaphilippe déchu : le résumé des Mondiaux en vidéo

C'est donc ce 3 septembre 2017 que Philippe Gilbert a fait la rencontre de Remco Evenepoel. "J'ai commencé à le suivre chez les jeunes et il gagnait déjà avec trois ou quatre minutes d'avance, remet encore le Belge au micro d'Eurosport. Il est devenu champion du monde, champion d'Europe avec pratiquement onze minutes d'avance (plutôt dix en réalité, en 2018)." Hasard ou coïncidence, c'est chez Deceuninck-Quick Step qu'Evenepoel découvre le monde professionnel en 2019. Cette saison-là, un certain Philippe Gilbert court pour Patrick Lefevere et remporte Paris-Roubaix.

Evenepoel - Gilbert pour un doublé en 2019

"Je l'ai vu arriver, confirme-t-il. On a couru quelques fois ensemble, il avait un gros mental. Je n'avais aucun doute sur son avenir parce que des coureurs talentueux j'en ai vus beaucoup mais qui avaient la tête et les jambes, beaucoup moins. Il avait vraiment les deux, je savais qu'il irait loin." Dès 2019, les qualités du prodige transpirent et "Philou" est aux premières loges pour l'une de ses premières victoires signatures. Sur la 3e étape de l'Adriatica Ionica Race, Evenepoel l'emporte avec 2'13'' d'avance sur le peloton réglé par… Gilbert lui-même pour un doublé Quick-Step.

2019 année aussi de la victoire de la pépite sur la Clasica San Sebastian. "Il en a déjà remporté deux, rappelle Gilbert. Je l'imagine gagner des grandes courses, il peut aller très loin. Liège-Bastogne-Liège, la Vuelta…", énumère-t-il en omettant le Championnat du monde qui n'est pas le dernier de ses exploits. Et que prévoit la légende pour la suite ? "On le verra rapidement sur le Tour de France, l'année prochaine ou dans deux ans. Là on verra jusqu'où il peut aller dans les courses par étapes." Les exploits de Remco Evenepoel auront toujours, à coup sûr, un goût particulier pour Philippe Gilbert.

Gilbert : "Je ne voulais pas partir à la faute sur la dernière ligne droite de ma carrière"

