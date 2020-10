Le Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019, a annoncé samedi sur son compte Instagram qu'il tirait un trait sur la saison 2020. " Je tiens à vous dire que je ne participerai plus à la compétition cette année ", a annoncé le cycliste de 23 ans.

"Après les problèmes de santé que j'ai eus au Tour de France, je suis concentré à 100% sur ma récupération et mon retour à la compétition en 2021", a déclaré le lauréat de la Grande Boucle 2019. Bernal, l'un des plus jeunes champions de l'histoire du Tour (22 ans et 196 jours), avait abandonné l'édition 2020 au matin de la 17e étape.