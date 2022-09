Il a été un coéquipier incroyable pendant ces années de victoire. Mais plus que ça, il est un très bon ami, c'est juste une superbe personne." L'âme humaine ne sait faire autre chose que de louer les qualités de celui qui s'en va. Christopher Froome connaît son Richie Porte sur le bout des doigts pour avoir été son leader quatre ans durant, et son ami pendant bien plus longtemps. On le taxera difficilement d'hypocrisie puisque les mots qu'il emploie ne tranchent absolument pas avec l'image que donne à voir le Tasmanien dont la date de la retraite a été avancée de deux jours ." L'âme humaine ne sait faire autre chose que de louer les qualités de celui qui s'en va. Christopher Froome connaît son Richie Porte sur le bout des doigts pour avoir été son leader quatre ans durant, et son ami pendant bien plus longtemps. On le taxera difficilement d'hypocrisie puisque les mots qu'il emploie ne tranchent absolument pas avec l'image que donne à voir le Tasmanien dont la date de la retraite a été avancée de deux jours par la mort de la Reine Elisabeth II

Habile communicante, l'équipe INEOS ne pouvait pas laisser partir Richie Porte sans un dernier clin d'œil. Comme souvent pour l'équipe britannique, l'hommage s'est matérialisé par une vidéo. Vidéo dans laquelle Richie Porte apparaît face caméra pour narrer sa carrière, ses douleurs, sa terrible chute dans la descente du Mont du Chat sur le Tour 2017 et à quel point, maintenant qu'il est lui aussi papa, il pensait à ses parents et à ce qu'ils avaient pu ressentir en le voyant pratiquer ce "sport dangereux" qu'est le cyclisme.

Contador, Wiggins, Froome...

Pour Porte, le paradis ce sont les autres. Penser à lui revient souvent à visualiser ses leaders. Alberto Contador d'abord quand, quittant l'Australie, il faisait ses classes chez Saxo Bank. Bradley Wiggins puis Chris Froome ensuite. De 2012 à 2015, Porte a été de tous les succès britanniques sur le Tour (2012, 2013, 2015). Et quand le second de toujours a eu sa chance ? Vingt-troisième du Tour de France 2014, abandon sur le Giro 2015 avant un départ de chez Sky en 2016 pour voir ce qu'il avait dans le ventre.

Porte a vu. Il a souffert, dû surmonter des déceptions avant de prendre la troisième place d'un Tour de France 2020 soufflé par la performance de Tadej Pogacar et ébahi par l'ouragan de la Planche des Belles Filles. Jamais vraiment dans la lumière Richie. "C’est quelque chose que j’ai toujours cherché à obtenir, et quand je l’ai enfin obtenu, je n’ai pas eu l’impression d’avoir tant de choses à faire de nouveau avec le Tour", dit-il à Cycling Weekly. Sitôt satisfait, Porte est rentré à la maison. Dans cette équipe Sky qui lui a permis de rencontrer la mère de ses enfants, celle qui a quitté sa vie à Manchester pour le rejoindre à Monaco.

Primoz Roglic, Tadej Pogacar et Richie Porte sur le podium du Tour de France 2020 Crédit: Getty Images

Un palmarès long comme le bras

Le sacrifice de l'autre moitié du couple, un sujet classique dans le monde du cyclisme. Porte sait tout ce qu'il doit à sa femme et le dit avec son accent tasmanien reconnaissable entre mille et cette pudeur qui trahit toute l'humilité qui est la sienne. "Je n'ai sans doute pas perdu la faim, cette envie de gagner des courses de vélo mais quelque chose a changé, avance Porte pour expliquer sa retraite. C'est sans doute lié au fait d'avoir une famille".

Chris Froome - Richie Porte - Tour de France 2013 Crédit: Getty Images

Richie Porte, ce sont évidemment les autres qui en parlent le mieux. Lui, l'îlien, dur au mal, abhorre plus que tout se mettre en avant. Alors Gemma, celle qui partage sa vie, le fait pour lui. "Le sport est tellement versatile, vous pouvez oublier beaucoup de choses. Je pense qu'il ne va pas réaliser avant un long moment à quel point son palmarès est impressionnant. Il est si simple d'écouter les trolls, d'oublier ce qu'il s'est passé avant mais il a un sacré palmarès".

Dressons-le pour lui : 33 victoires parmi lesquelles deux Paris-Nice, les Tour de Catalogne, de Romandie, de Suisse, le Critérium du Dauphin et deux fois le Tour Down Under, sa course. Ajoutez-y une 7e place pour son premier Giro, une 5e et enfin un podium sur le Tour de France. C'est avec le sentiment du travail bien fait et la fierté d'une carrière franchement réussie que Richie Porte va pouvoir se concentrer sur ses futurs projets, à savoir passer un an en Australie, avoir un chien, s'occuper d'un jardin. Il y a fort à parier pour que sa bonté touche d'autres personnes au gré de sa nouvelle vie qui s'ouvre.

