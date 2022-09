condoléances" à la famille royale et à tous les gens du monde entier qui sont "en deuil". A 19h30 précise, la Famille royale britannique a annoncé la mort de la Reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans. Depuis les hommages se succèdent sur les réseaux sociaux mais aussi dans le monde du sport. Après la mi-temps du match de Ligue Europa Zürich-Arsenal, une minute de silence a été accordée par tous les acteurs. De son côté, la Premier League a présenté rapidement ses "" à la famille royale et à tous les gens du monde entier qui sont".

Drapeaux en berne à Old Trafford

Les clubs anglais ont également communiqué rapidement sur les réseaux sociaux. Manchester United a changé la couleur de son logo en noir sur Twitter et publié un communiqué tout en précisant que son match de C3 était maintenu. "Le club partage la douleur de toute la nation et reconnaît son immense contribution à la vie publique, y compris le sport, ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde. Une minute de silence sera observée ce jeudi avant le coup d'envoi du match face à la Real Sociedad, ce qui permettra aux équipes, aux officiels du match et à toutes les personnes présentes de rendre hommage à Sa Majesté la Reine. Les deux équipes porteront des brassards noirs et les drapeaux à Old Trafford flotteront en berne en signe de notre plus grand respect."

En Ligue Europa Conference, un vibrant hommage à été rendu par les supporters britanniques avant West Ham-Silkeborg.

Egalement en deuil, les footballeurs ont multiplié les messages sur les réseaux sociaux. A commencer par Harry Kane, le buteur des Three Lions. "Mes pensées sont dirigées vers la Famille royale qui vit des temps difficiles, a noté le joueur de Tottenham. La Reine nous a incroyablement inspirés et sera reconnue pour ses magnifiques années au service de notre pays. Reste en paix Sa Majesté." "Pour un garçon de Newcastle, c'était un honneur d'avoir été à vos côtés. Merci pour tout Ma’am", a écrit Alan Shearer, légende du foot anglais, avec une photo de lui près de la Reine.

Le monde de la Formule 1 a aussi très vite rendu hommage à Elizabeth II. Si McLaren a publié une photo de la Reine, Williams, l'autre écurie britannique du paddock, a twitté : "L'écurie se joint au monde pour pleurer la mort de Sa Majesté la Reine". George Russell a aussi fait part de sa "tristesse" sur les réseaux sociaux. "Sa dévotion pour notre pays et son leadership bienveillant ont été une source d'inspiration pour tant de générations de Britanniques et de personnes à travers le monde", a écrit le pilote Mercedes.

