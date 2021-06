Pedrero s'est imposé en solitaire : son arrivée en vidéo

La victoire d'étape et la tête du classement général pour le grimpeur Antonio Pedrero (Movistar). L'Espagnol a devancé Jesus Herrada (Cofidis) et Oscar Rodriguez (Astana) ainsi que deux des favoris de cette Route d'Occitanie, l'Italien Giulio Ciccone (Trek Segrafredo) et le franco-britannique Simon Carr (EF Education), tous les cinq arrivés dans un mouchoir de poche à près de cinquante de secondes du vainqueur du jour.

L'Italien Andrea Vendrame (AG2R-Citroën), leader de cette course depuis sa victoire en solitaire lors de la première étape, jeudi, n'a pas été en mesure de suivre les meilleurs lors de cette étape à travers les Pyrénées longue de 191 km (4600 mètres de dénivelés) et ponctuée de cinq cols dont le fameux Tourmalet, classé hors catégorie. Avant ce dénouement final, l'Espagnol Daniel Navarro (Burgos-BH) avait longtemps cru l'emporter en s'échappant dés le début de l'étape dans un groupe de dix coureurs avant de finalement être repris à cinq kilomètres de l'arrivée.

Dimanche, la dernière étape, longue de 151 kilomètres, emmènera les coureurs de Lavelanet (Ariège) à Duilhac-sous-Peyrepertuse (Aude) avec une arrivée à l'issue d'une montée finale classée en première catégorie qui pourrait avoir son influence sur le classement final de cette épreuve.

