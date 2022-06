Arnaud Démare ne fait pas toujours tout comme tout le monde. Habituellement, il aime monter en puissance, engranger de la confiance dans des courses de deuxième niveau mondial avant de claquer des succès en World Tour. Mais cette année, le Picard a innové. Un début de saison sans succès avant un Giro royal (3 étapes, le classement par points), voilà pour la recette du cru 2022. Et sur la Route d'Occitanie, une course qui n'est pas World Tour, il a scoré pour sa rentrée . Rappelant qu'à ce niveau, il est bien souvent au-dessus de la mêlée.

Ad

La Route d'Occitanie figure régulièrement au programme de Démare, comme course de préparation au Tour de France, comme en 2021, ou comme course de retour après le Tour d'Italie, comme cette année. Au Giro, le sprinteur de la Groupama-FDJ avait rempli tous ses objectifs. Le prochain a des allures de bleu, blanc rouge mais il faut pour ceci remettre la machine en route. Pas simple avez-vous dit ?

Route d'Occitanie Démare : "Le peloton roulait au ralenti car on était embêté avec la chaleur" IL Y A 2 HEURES

Démare : "Le peloton roulait au ralenti car on était embêté avec la chaleur"

Démare a souffert de la chaleur

"Ici, c'est une reprise pour moi, rappelle Démare. Je n'avais pas couru depuis deux semaines et demi et le Giro. Il y a eu une grosse décompression qui s'est faite après le Tour d'Italie, j'étais fatigué et c'était difficile de se remettre en route." Est-ce parce qu'il a manqué un peu de jus qu'il a pu craindre le retour de Pierre Barbier (B&B Hôtels) dans les 50 derniers mètres ? Lancé à 150 mètres de la ligne, Démare fait mouche quasiment à tous les coups dans cette situation. Ce fut encore le cas aujourd'hui mais son rival tricolore n'était pas si loin au moment du lancer de vélo.

"Je suis content de gagner, souriait évidemment un Démare, qui comme les autres a souffert dans la fournaise du sud-est de la France. Il a encore fait très chaud. Chacun comptait ses efforts, le cœur montait vite dans les tours. Le peloton roulait doucement parce que nous étions tous embêtés avec la chaleur. C'était un tempo plutôt lent et il y a eu ensuite un gros coup de vis pour le sprint." Démare a d'ailleurs eu une pensée pour Lars van den Berg, qui a roulé toute la journée derrière l'échappée. Condition sine qua non pour permettre à son leader de jouer sa carte.

Trois victoires pour un maillot cyclamen : revivez le Giro de Démare

"Tout le monde a bien récupéré même s’il y a évidemment eu un peu de décompression après un Giro tel que celui-ci, confirme Sébastien Joly, le directeur sportif. Une grande partie du staff et des coureurs enchaînait d’ailleurs les deux, cela faisait déjà plaisir de se retrouver hier." Une grande partie oui mais pas tous puisque c'est Bram Welten qui a joué le rôle du poisson-pilote, habituellement dévolu à Jacopo Guarnieri. Le nouvel attelage a fonctionné, preuve que le groupe sprint est en confiance chez Groupama-FDJ.

Pas le Tour mais les championnats de France en vue

De bon augure avant le Tour de France ? Non car l'équipe française n'y aura pas de sprinteur, préférant miser sur David Gaudu, Thibaut Pinot, Michael Storer et la montagne. Non, Démare lui vise un nouveau maillot de champion de France dans dix jours à Cholet. "Je comptais sur cette course pour me remettre en route en vue des championnats de France. Gagner c'est vraiment top", juge-t-il avant d'évoquer un autre "opportunité dimanche" sur l'ultime étape.

Et Cholet alors ? "Ce sera une chance pour les sprinteurs normalement mais ça reste un championnat. On sait que ce sera quand même casse-pattes sur le circuit. Il faut toujours se méfier", lâche-t-il. Pour autant, il en sera l'immense favori. En surnombre, la Groupama-FDJ fait chaque année de cette course un moment très important de la saison. Marc Madiot et sa bande ont un savoir-faire. La preuve, Arnaud Démare y a déjà triomphé à trois reprises (2014, 2017, 2020). Un quatrième maillot tricolore et il rejoindrait l'immense Jean Stablinski au panthéon avec quatre titres de champion de France.

Route d'Occitanie La victoire et le maillot de leader : reprise rêvée pour Démare en Occitanie IL Y A 3 HEURES