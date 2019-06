Le Néerlandais Sam Oomen, l'un des soutiens de son compatriote Tom Dumoulin en montagne, a tiré d'ores et déjà un trait sur sa saison, a annoncé mercredi l'équipe Sunweb. Oomen, 23 ans, doit subir une intervention chirurgicale à l'artère iliaque gauche dès qu'il aura récupéré de sa blessure du Giro (fracture de la hanche). L'opération est prévue dans environ six semaines, a précisé la formation allemande.

"Juste avant le Giro, j'ai appris que je souffrais d'une limitation (du début) de l'artère iliaque", a déclaré le coureur, 9e du Giro 2018. "J'étais encore capable de bien m'entraîner et de faire des courses décentes comme à Tirreno et en Algarve, mais j'ai beaucoup souffert au moment de faire des efforts intenses". "Ma saison est terminée", a conclu Oomen en regrettant de devoir mettre un terme à sa saison. "Parfois, il faut faire un pas en arrière pour pouvoir faire deux pas en avant et j'espère que c'est le cas".