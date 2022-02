Le Néerlandais Dylan Groenewegen s'est adjugé au sprint la troisième étape du Saudi Tour, jeudi, dans la vieille ville d'Al-Ulah, pour enlever la 57e victoire de sa carrière. Groenewegen (28 ans), passé à l'intersaison de Jumbo à BikeExchange, a disposé du Britannique Dan McLay et de l'Australien Caleb Ewan, le vainqueur du premier sprint massif mardi, au terme des 181 kilomètres de cette étape.

Le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain) a gardé la tête du classement général avant la 4e et avant-dernière étape, la plus sélective de la course, entre Winter Park et les Skyviews de Harrat Uwayrid (149 km). Avec, pour terminer, une ascension de 4 kilomètres comprenant une partie (2,7 km) à 12 % pour rejoindre un plateau de style lunaire.

Classement de la 3e étape

1. Dylan Groenewegen (NED/BIK), les 181 km en 5 h 11:22.

2. Dan McLay (GBR/ARK) m.t.

3. Caleb Ewan (AUS/LOT) m.t.

4. Danny Van Poppel (NED/BOR) m.t.

5. Alberto Dainese (ITA/DSM) m.t.

6. Fernando Gaviria (COL/UAE) m.t.

...

12. Jérémy Lecroq (FRA/BBH) m.t.

Classement général

1. Santiago Buitrago (COL/BAH) 13 h 36:55.

2. Caleb Ewan (AUS/LOT) à 03.

3. Rui Costa (POR/UAE) 13.

4. Anthon Charmig (DEN/UNO) 13.

5. Maxim Van Gils (BEL/LOT) 17.

...

9. Cyril Barthe (FRA/BBH) 21.

