Sep Vanmarcke va rejoindre l'équipe Israël SN la saison prochaine. Vanmarcke, spécialiste des classiques flandriennes, portait les couleurs de la formation américaine Education First depuis 2017. " Mon objectif principal est de remporter le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix dans les prochaines années ", a déclaré le Belge (32 ans), qui s'est engagé pour les trois prochaines années.

Deux fois troisième du Tour des Flandres (2014 et 2016), Vanmarcke s'est classé à quatre reprises dans les quatre premiers de Paris-Roubaix depuis 2013. Outre Froome et Vanmarcke, le Canadien Michael Woods et le Sud-Africain Daryl Impey courront l'an prochain pour l'équipe israélienne.