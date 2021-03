Sepp Kuss prolonge l'aventure avec Jumbo-Visma. Le grimpeur américain a prolongé de trois ans, jusqu'à fin 2024, son engagement avec l'équipe néerlandaise ce vendredi. Vainqueur d'étape sur la Vuelta en 2019, Sepp Kuss (26 ans), arrivé en 2018, s'est montré omniprésent dans le dispositif de son équipe l'an passé dans les grands tours, en France et en Espagne.

"Sepp est l'un des meilleurs grimpeurs du peloton, a déclaré son directeur sportif Merijn Zeeman. Il devient de plus en plus un leader lui-même et nous le guiderons dans la découverte de ses limites dans les années à venir".

