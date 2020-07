STRADE BIANCHE - L'équipe Deceuninck-Quick Step a dévoilé le programme de reprise de Julian Alaphilippe. Le Français sera sur le pont dès le 1er août sur les Strade Bianche et courra toutes les semaines, histoire d'accumuler le maximum de kilomètres en course avant le Tour de France (29 août-20 septembre).

La reprise aura des accents italiens prononcés pour Julian Alaphilippe. Vainqueur des Strade Bianche et de Milan-San Remo l'an passé, le Français défendra son statut sur les deux courses les 1er et 8 août prochains pour son grand retour à la compétition. Qu'il parvienne ou pas à réaliser encore ce fabuleux doublé italien, il enchaînera avec le Critérium du Dauphiné (12-16 août) avant de s'aligner sur les championnats de France le 23 août, comme l'a révélé mardi sur son site son équipe Deceuninck-Quick Step. Un sacré programme donc qui le mènera enfin sur les routes du Tour de France (30 août-20 septembre).

"Gagner les Strade Bianche l'année dernière, c'était fantastique, l'un de mes meilleurs souvenirs de la saison. J'étais arrivé là-bas en grande forme, j'étais vraiment concentré et j'avais une équipe forte autour de moi jusqu'au final. J'aime le parcours et l'atmosphère de cette course et ce sera intéressant de redémarrer la saison là-bas, d'autant que ma préparation a été différente", a indiqué Alaphilippe dans le communiqué.

S'il espère bien conserver son bien sur Milan-San Remo qu'il considère comme "la plus grande victoire de sa carrière", le Vélo d'Or 2019 a ensuite expliqué le choix de ses courses avant la Grande Boucle. "Le Dauphiné est la meilleure préparation possible pour le Tour de France. Ce sera une édition spéciale avec beaucoup d'étapes difficiles, mais ça ne me fait pas peur, et j'adorerais en gagner une comme l'année dernière. Et en ce qui concerne les championnats de France, je pense que c'est le rève de tout Français de porter le maillot tricolore. Je donnerai tout ce que j'ai, même si le parcours ne me convient pas vraiment."

Le programme de Julian Alaphilippe jusqu'au Tour de France compris :

1er août : Strade Bianche

8 août : Milan-San Remo

12-16 août : Critérium du Dauphiné

23 août : Championnats de France

30 août-20 septembre : Tour de France

