Cyclisme

Van Den Broek-Blaak et les Néerlandaises à la fête

La Néerlandaise Chantal van Den Broek-Blaak (Team Sd Worx) a remporté samedi les Strade Bianche. les Bataves ont régné sur la course toscane, puisque Anna van Der Breggen a pris la 3e place et Annemiek Van Vleuten la 4e. retrouvez le résumé de la course.

00:03:55, il y a 5 heures