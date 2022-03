C'est l'un des premiers grands rendez-vous de cette saison 2022 de cyclisme. Pour leur 16e édition, les Strade Bianche ont de quoi tenir toutes leurs promesses. La course se déroulera le samedi 5 mars 2022 et sera à suivre en direct, en intégralité sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

Comment regarder les Strade Bianche 2022 en direct vidéo ?

Strade Bianche Cinq ans après, Thibaut Pinot va retrouver les Strade Bianche 24/02/2022 À 13:35

Les Strade Bianche 2022 seront à regarder en direct et en exclusivité et en intégralité sur Eurosport 1, l'application Eurosport et Eurosport.fr. La course masculine est à suivre à partir de 13h40 sur l'application Eurosport et 14h15 sur Eurosport 1.

Commentaire : Guillaume Di Grazia et Jacky Durand

La course féminine sera également à suivre en direct vidéo sur l'application Eurosport et en différé sur Eurosport 1 à 16h45.

Commentaire : Benjamin Lamy et Jacky Durand

Quel est le parcours des Strade Bianche 2022 ?

Le parcours 2022 suivra les mêmes "rudiments" que les dernières éditions. Très vallonné et sinueux, le tracé de cette seizième édition comptera 63km de chemins de gravier, répartis sur 11 secteurs. Le départ se fera de la Fortezza Medicea de Sienne tandis que la traditionnelle arrivée sur la Piazza del Campo, toujours à Sienne, sera bien évidemment au programme.

Qui sont les favoris et les Français engagés sur les Strade Bianche 2022 ?

Les grands favoris : Ils sont deux à se détacher parmi les principaux prétendants à la victoire en l'absence notamment de Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, lauréat en 2021. Double tenant du titre sur le Tour de France, vainqueur de l'UAE Tour pour sa rentrée, Tadej Pogacar visera un premier succès sur les Routes blanches italiennes. Autre sérieux prétendant, le champion du monde Julian Alaphilippe voudra regoûter au succès sur la course italienne, lui qui avait levé les bras en 2019.

Les outsiders : Face au Slovène et au Français, la concurrence sera également très, très fournie. Auteur d'un bon début de saison, Alejandro Valverde (Movistar) dispute sa dernière en Toscane et comptera parmi les coureurs à suivre, tout comme Matej Mohoric et Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl), Michal Kwiatkowski et Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) ou encore Tiesj Benoot (Jumbo Visma), vainqueur en 2018.

Les autres Français à suivre : Il l'a annoncé la semaine dernière : Thibaut Pinot fait son retour sur les routes toscanes, cinq après sa dernière participation. De retour de l'UAE Tour, Romain Bardet (Team DSM) sera également au départ tout comme Benoît Cosnefroy, Clément Champoussin, Lilian Calmejane (AG2R Citroën Team), Warren Barguil et Elie Gesbert (Arkéa Samsic). Autres Tricolores engagés, Romain Combaud, Clément Berthet, Romain Hardy ou encore Mikael Chérel seront alignés.

Le palmarès des cinq dernières éditions des Strade Bianche

2021 : Mathieu van der Poel (NED)

2020 : Wout Van Aert (BEL)

2019 : Julian Alaphilippe (FRA)

2018 : Tiesj Benoot (BEL)

2017 : Michal Kwiatkowski (POL)

