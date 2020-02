Suivez les Championnats du monde sur piste en direct sur Eurosport et Eurosport Player

Cette semaine, l'élite de la piste se retrouve à Berlin à l'occasion des championnats du monde.

Sur les épreuves de sprint, on retrouvera côté tricolores Mathilde Gros chez les dames ainsi que Grégory Baugé, Michaël d'Almeida ou encore le champion du monde du kilomètre Quentin Lafargue chez les messieurs.

En endurance, le groupe France pourra notamment s'appuyer sur Marie le Net chez les dames mais également sur Bryan Coquard, Benjamin Thomas ou encore Corentin Ermenault chez les messieurs.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Mercredi 26 février - En direct sur Eurosport 2

18h30 - 1ère journée

Jeudi 27 février - En direct sur Eurosport 2

18h30 - 2ème journée

Vendredi 28 février - En direct sur Eurosport 1

18h30 - 3ème journée

Samedi 29 février - En direct sur Eurosport 2

16h30 - 4ème journée

Dimanche 30 février - En direct sur Eurosport Player

14h00 - 5ème journée

Et en différé à 17h30 sur Eurosport 1.

