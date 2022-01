A seulement 23 ans, il y avait une forme de logique à avoir vu Tadej Pogacar disputer un seul grand tour par saison jusqu'ici. Rares sont les équipes qui prennent le risque de brûler les ailes de leur jeune coureur avec deux courses de trois semaines en quelques mois. Même la pépite Tadej Pogacar n'avait pas échappé à la règle. En revanche, 2022 marquera un nouveau changement dans sa superbe carrière jusqu'ici. Dans des propos rapportés par Cyclingnews , "Pogi" a assuré vouloir doubler Tour de France et d'Espagne cette saison.

C'est précisément sur la Vuelta que son talent avait éclaté à la face du monde quand il avait décroché trois succès d'étape et une troisième place finale en 2019 à seulement 20 ans ! "J'espère faire deux grands tours cette année, Tour et Vuelta, a confié Pogacar aux journalistes présents en Espagne pour le camp d'entraînement de son équipe, UAE-Emirates. Vous ne savez jamais ce qu'il peut se passer pendant la saison mais c'est ce que je voudrais faire. La Vuelta a été mon premier grand tour. J'ai de superbes souvenirs et je veux revivre ces moments".

S'il affiche le même niveau en 2022 qu'en 2021, où il a remporté le Tour de France (avec trois étapes) mais aussi Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, le Slovène sera le favori à sa propre succession sur les routes françaises et à celle de son compatriote, Primoz Roglic en Espagne. S'il parvenait à l'emporter par deux fois, il portera son total sur les courses de trois semaines à quatre succès en trois ans, preuve d'une immense domination. Il rejoindrait Christopher Froome, unique coureur à avoir fait le doublé Tour - Vuelta (2017) depuis que cette dernière a été déplacé d'avril à la fin du mois d'août.

