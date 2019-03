Alaphilippe ne s'arrête plus. Cinq jours après avoir remporté les Strade Bianche, le Français marque déjà de son empreinte ce début de saison. Ce jeudi, le Français (Deceuninck Quick-Step) s'est imposé au sprint lors de la deuxième étape de Tirreno-Adriatico. Avec une facilité déconcertante, il a devancé le Belge Greg Van Avermaet (CCC) et Alberto Bettiol (EF Education First) dans les hauteurs de Pomarance.

Compte tenu de la dernière difficulté du jour (la montée de Pomarance, 8 kilomètres avec une pente moyenne à 4,5%), le profil était taillé pour ses qualités de puncheur. Pourtant, au sein d'un groupe compact, c'est Primoz Roglic (Jumbo-Visma) qui a ouvert les hostilités sur les collines qui jalonnaient les dix derniers kilomètres.

Roglic à l'offensive avec Dumoulin

Le Slovène s'est même échappé un temps avec Alexey Loutsenko (Astana), Simon Clarke (EF Education First), Tom Dumoulin (Sunweb) et Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep) avant que le groupe principal ne revienne sur les cinq hommes.

Valeureux, Greg Van Avermaet a bien tenté d'anticiper le sprint à une centaine de mètres de l'arrivée. En vain. Le Belge n'a pu que s'incliner devant le coup de reins d'Alaphilippe, décidément irrésistible avant même le début du printemps.

De son côté, Adam Yates (Mitchelton-Scott) cinquième de l'étape, en a profité pour ravir le maillot bleu de leader à son coéquipier Michael Hepburn.