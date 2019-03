Après Alexey Lutsenko samedi, c'est un autre coureur Astana qui l'a emporté ce dimanche sur Tirreno-Adriatico. Jakob Fugslang s'est imposé en solitaire sur la 5e étape tracée sur 178 kilomètres entre Colli al Metauro et Recanati. Le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) conserve le maillot bleu de leader. A noter que Jakob Fugslang a pointé son doigt vers le ciel dans la dernière ligne droite en hommage à Michele Scarponi, son ancien coéquipier décédé le 22 avril 2017 à l'entraînement.

Sur la ligne, Fuglsang, deuxième des Strade Bianche derrière Julian Alaphilippe il y a une semaine, a devancé Yates de 40 secondes et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de 56 secondes. Ces trois hommes devraient se disputer la victoire finale lors des deux dernières étapes de la Course des Deux Mers. Au classement général, Yates devance Roglic de 25 secondes et Fuglsang de 35.