Solide jusqu'au bout. Simon Yates (Mitchelton-Scott) s'est adjugé lundi la 55e édition du Tirreno-Adriatico à l'issue de la 8e et dernière étape, un contre-la-montre de 10 km remporté par l'Italien Filippo Ganna (Ineos). Au classement général de l'épreuve, Yates, qui s'était emparé du maillot bleu de leader après la 5e étape, devance son compatriote Geraint Thomas (Ineos) de 17 secondes et le Polonais Rafal Majka (Bora) de 29 secondes. Il est le premier Britannique à s'imposer dans l'épreuve. Il succède au palmarès de la course au Slovène Primoz Roglic, actuel leader du Tour de France.

"Je suis un coureur différent par rapport à 2018. Je suis plus vieux, j'ai plus d'expérience et j'ai appris à gérer mon stress. Je pense que ça s'est vu sur ce Tirreno-Adriatico", a estimé Yates. Le coureur de 28 ans s'était emparé du maillot azzurro de leader après sa victoire vendredi dans la 5e étape, où il s'était envolé en solo dans l'exigeante ascension finale vers Sassotetto, distançant les principaux favoris. "L'équipe a fait un super travail toute la semaine. Je n'étais pas le favori donc ce résultat est encore plus important pour moi", a-t-il ajouté.