Impressionnant. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté dimanche légèrement détaché la 7e et avant-dernière étape de Tirreno-Adriatico entre Pieve Torina et Loreto (181 km), à l'issue de laquelle Simon Yates (Mitchelton - Scott) a conservé le maillot de leader. Présent dans l'échappée à 50 kilomètres de l'arrivée, le champion des Pays-Bas en titre a devancé de 4 secondes Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) et Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe).

A une étape de la fin, Simon Yates, leader au classement général depuis la 5e étape, conserve son avance sur le Polonais Majka Rafal (16 secondes) et sur son compatriote Geraint Thomas (39 secondes). "Le chrono décidera de l'issue de la course demain. Je vais me concentrer particulièrement sur Thomas et Majka. Je pense, particulièrement, que Majka est très bon au contre-la-montre", a déclaré le Britannique. Ce contre-la-montre sera disputé lundi de 10,05 kilomètres autour de la ville de San Benedeto del Tronto.