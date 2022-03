Plateau de gala pour cette 57e édition de Tirreno Adriatico. Après une cuvée 2021 mémorable marquée par la bataille entre Pogacar, Van Aert et van der Poel, la course italienne va rassembler une partie du gratin du peloton. Vivez Tirreno Adriatico 2022 en direct et en exclusivité sur les plateformes Eurosport, du 7 au 13 mars. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Pogacar a failli gâcher l'énorme numéro de van der Poel : le résumé d'une folle journée

Sur quelle chaîne regarder Tirreno Adriatico 2022 en direct vidéo ?

Tirreno Adriatico 2022 sera à regarder en direct et en exclusivité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Louis-Pierre Frilleux et Steve Chainel vous accompagneront au commentaire de cette 57e édition.

Qui sont les favoris et les Français sur Tirreno Adriatico 2022 ?

Les favoris : Lauréat de l'édition 2021, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) remet son titre en jeu et sera le grandissime favori au départ de Lido di Camaiore. Autre coureur qui pourrait briller, le champion du monde Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) fait également office de candidat naturel à la victoire. Son jeune coéquipier du Wolfpack Remco Evenepoel peut également prétendre au sacre, tout comme Jonas Vingegaard et Richard Carapaz.

"Si Alaphilippe ne devait gagner qu'une course..." : Les paris et attentes de Fritsch pour 2022

Les outsiders et principaux coureurs à suivre : Matej Mohoric, Enric Mas, Richie Porte, Geraint Thomas, Magnus Cort, Rigoberto Uran, Jakob Fuglsang ou encore Damiano Caruso : ils sont beaucoup à pouvoir jouer les trouble-fête entre les grands favoris.

Les Français au départ : Outre Julian Alaphilippe, il y aura beaucoup de Tricolores sur les routes italiennes. Romain Bardet (Team DSM), Arnaud Démare (Groupama - FDJ), Benoît Cosnefroy, Lilian Calmejane, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team), Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Romain Hardy, Thibault Guernalec (Arkéa Samsic), Benjamin Thomas, Anhony Perez (Cofidis) seront présents.

Le parcours de Tirreno Adriatico 2022

1re étape – 7 mars : Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (CLM – 13,9km)

2e étape – 8 mars : Camaiore – Sovicille (219km)

3e étape – 9 mars : Murlo – Terni (170km)

4e étape – 10 mars : Cascade des Marmore – Bellante (202km)

6e étape – 11 mars : Sefro – Fermo (155km)

6e étape – 12 mars : Apecchio – Carpegna (213km)

7e étape – 13 mars : San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (159km)

Bousculé par Yates, Pogacar a tenu... puis a mis le turbo en sprinteur des montagnes

Le palmarès des cinq dernières éditions de Tirreno Adriatico

2021 : Tadej Pogacar (SLO)

2020 : Simon Yates (GBR)

2019 : Primoz Roglic (SLO)

2018 : Michal Kwiatkowski (POL)

2017 : Nairo Quitana (COL)

