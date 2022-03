L'époque que vit le vélo ne ressemble à aucune autre. Partout, sur toutes les courses du monde, des jeunes qui, hier auraient été là pour apprendre le métier, sont aujourd'hui des têtes d'affiche. Le plus formidable d'entre eux se nomme évidemment Tadej Pogacar, ogre "Merckxien" à bien des égards. Parmi ses adversaires, on trouve finalement peu de "jeunots", notamment parce qu'Egan Bernal nous manque. Pogacar mate tout le monde, trentenaires comme vingtenaires bien tassés alors, bien sûr, nous avons fantasmé un rival de sa génération. Son nom à lui : Remco Evenepoel (22 ans). Mais le Belge n'est pas Pogacar, ce qui n'est infamant pour personne, et il s'agirait sans doute de ne pas l'oublier.

N'oublions pas sa chute de 2020

Nous-mêmes, journalistes, avons participé à la fête, faisant de Remco Evenepoel le principal adversaire du vainqueur final cette semaine. Après tout, le début de carrière du Belge donnait à voir un coureur létal sur des épreuves par étapes de plus ou moins une semaine. Son palmarès ne compte-t-il pas 25 succès (11 de moins "seulement" que Pogacar) dont huit classements généraux ? De très belles courses dont le Tour d'Algarve (deux fois) et celui de Pologne, le seul à être du niveau World Tour. Des épreuves où l'alliance de ses formidables qualités de rouleur - il était champion d'Europe du chrono dès 2019 à 19 ans -, mais aussi de grimpeur faisaient des merveilles.

A ce propos, il y a sans doute un avant et après Tour de Lombardie 2020. Sa chute l'avait laissé avec des blessures graves et un doute sur la suite de sa carrière. Elle l'a tenu éloigné de la compétition pratiquement neuf fois et a, semble-t-il, altéré un peu de ce qui faisait sa force. Evenepoel, autrefois vainqueur sur des arrivées difficiles (Picon Blanco par exemple à Burgos en 2020), est objectivement moins bon grimpeur, notamment quand la pente se fait très sévère. Remco Evenepoel reste tout simplement un très jeune coureur dont la progression a été perturbée par une chute terrible.

Lefevere "schizophrène" avec Evenepoel ?

Peu habituée à jouer les classements généraux, la Quick Step de Patrick Lefevere joue un jeu pour le moins étonnant avec son joyau. Prenez par exemple son retour de blessure en 2021. La formation belge avait décidé qu'Evenepoel devait découvrir les grands tours. Et qu'importe finalement qu'il n'ait pu se préparer sur des courses avant le grand événement, ce qui n'arrive jamais ou presque dans le peloton, au préalable. Le plan était le plan et Lefevere n'y a pas dérogé. Il en a même longtemps fait son unique leader, sacrifiant les ambitions de Joao Almeida (pourtant 4e du Giro 2020), pour lui. Pour quel résultat ? Un début de course prometteur puis un premier "craquage" sur les routes blanches de Toscane et la certitude diffuse qu'Evenepoel n'avait pas la caisse pour lutter pour le podium jusqu'au bout.

En 2021, le Giro fut d'ailleurs l'une des deux seules courses par étapes World Tour (avec le Benelux) disputées par le jeune belge. On est en droit de se demander si Lefevere n'est pas un peu "schizophrène" avec son poulain. L'envie de le voir briller au plus haut niveau est là, la volonté de ne pas le "griller" aussi tout comme le dilemme de ne pas savoir choisir entre les deux options. Remco Evenepoel a terminé 11e de Tirreno-Adriatico, ce qui est à la fois loin de ce qu'il attendait et pas ridicule pour un sou pour une première. Mais son équipe et le grand public attendent plus du jeune belge. Trop ? Peut-être.

