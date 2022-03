L'énième sacre de Tadej Pogacar a un peu éclipsé le reste. Le "raté" de Remco Evenepoel a bien été noté mais pour la suite de la hiérarchie du Top 10, ce fut assez flou sur Tirreno-Adriatico. Reste que certains n'ont pas manqué l'une des informations importantes du classement général final : Thibaut Pinot a, pour la première fois depuis un an et demi, terminé parmi les dix premiers d'une course à étapes World Tour. Huitième, à 3'37'' de Pogacar, le leader de Groupama-FDJ a retrouvé le sourire. C'est ce qu'il a assuré auprès de L'Équipe

"Mon moral est à 9 sur 10", assume même le Franc-Comtois que l'on a plus souvent vu le visage triste que le sourire aux lèvres depuis sa chute sur la première étape du Tour de France 2020. Son dos lui a fait perdre tellement de temps et d'énergie… On a longtemps cru qu'on ne reverrait pas le vrai Thibaut Pinot, celui qui sait enthousiasmer la foule autant qu'il peut lui déchirer le cœur. Remember 2019…

Du contre-la-montre raté à une belle étape de montagne

Mais cette semaine en Italie, son pays de coeur, Pinot est monté en puissance. Faisant fi d'un contre-la-montre initial raté (91e à 1'25'' de Ganna) pour tranquillement trouver la bonne carburation jour après jour. A Bellante, sur la 4e étape, le Français était encore un peu juste (18e à 12'' de Pogacar dans un troisième groupe à la poursuite du Slovène). "Je n'étais pas spécialement confiant", dit-il à L'Équipe.

Mais Pinot est un coureur d'épreuves par étapes et l'enchaînement des difficultés ne lui fait pas peur. Aussi, à Carpegna, sur l'étape-reine, il s'est surpris autant qu'il a rassuré. "Dans le premier passage du Monte Carpegna, je me retourne, on n'était plus que 20, quand tu ne comprends pas pourquoi les autres lâchent, c'est que les sensations sont bonnes." Depuis quand Pinot ne s'était pas senti aussi bien dans une course de très haut niveau ? "Le Dauphiné 2020, répond-il. Un an et demi après, j'avais l'impression de revivre. J'espère pour moi que c'est le début d'une renaissance".

Gagner avant le Tour

Que veut dire ce mot "renaissance" ? Thibaut Pinot va-t-il lutter pour la victoire sur le Tour de France comme il l'a fait voilà trois ans quand il semblait le plus fort en montagne avant de se blesser à la cuisse ? Probablement pas. Si Egan Bernal a depuis confirmé son immense talent, on peut se poser la question du niveau général de ce Tour de France 2019. Et peu importe finalement, avec Pogacar et Roglic, la victoire ressemble désormais à une chimère. L'important est ailleurs pour le Français qui retrouve du plaisir à courir.

La suite de son programme l'emmènera dans la Sarthe (du 5 au 8 avril) puis dans le Jura (16 avril) avant le Tour des Alpes (18 au 22 avril), la Romandie (26 avril - 1er mai) et enfin la Suisse (12-19 juin). Trois courses à étapes de haut niveau pour achever sa préparation pour le Tour de France où il devrait partager le leadership chez Groupama-FDJ avec David Gaudu, au moins. Trois courses par étapes pour confirmer son retour au premier plan et pourquoi pas gagner. Il ne l'a plus fait depuis le Tourmalet sur la Grande Boucle 2019. L'attente a trop duré.

