Peu importe son âge, Valverde ne veut pas manquer les JO de Tokyo

Si les JO de Tokyo venaient à se dérouler à l'été 2021, alors Alejandro Valverde aurait 41 ans. Peu importe son âge, l'Espagnol, champion du monde de cyclisme sur route en 2018, ne veut pas manquer les prochains Jeux olympiques. "Si les Jeux se déroulent finalement à l'été 2021, que tout va bien et que je reste en bonne condition, j'irai, même si j'aurai 41 ans et que tout sera évidemment plus compliqué", a déclaré le coureur de l'équipe Movistar dans une vidéo publiée sur Twitter au lendemain de l'officialisation du report des JO en raison de la pandémie de coronavirus.

"Si le sélectionneur me convoque, j'irai aux Jeux pour y faire de mon mieux", a poursuivi l'Espagnol, qui a affirmé son intention de disputer l'intégralité de la saison 2021. Vainqueur du Tour d'Espagne et de multiples courses à étapes, quadruple lauréat de Liège-Bastogne-Liège, le quatrième des cinq monuments du cyclisme, Valverde n'a jamais remporté de médaille olympique malgré trois participations aux Jeux (2004, 2008, 2012).