Alejandro Valverde a un objectif en tête. A 40 ans, l'Espagnol focalisera sa saison 2021 sur les Jeux Olympiques de Tokyo. " Les JO sont l'objectif, nous savons que ce sera difficile mais j'aimerais être là ", a déclaré jeudi Valverde qui est passé professionnel en 2002. " Je commence la saison avec le même enthousiasme que les autres années, l'envie de bien faire, d'aider l'équipe et, si les victoires viennent plus tard, tant mieux ", a ajouté le champion du monde en 2018.

Sixième du Tour 2020 et vainqueur de l'étape-reine du col de la Loze, le Colombien (26 ans) s'est donné pour but de faire "un saut qualitatif dans le contre-la-montre" et se rapprocher de ses adversaires directs. Pour sa part, Mas (26 ans) a déclaré vouloir "faire un peu mieux que l'an dernier" sur le Tour de France, qu'il a terminé à la cinquième place l'été dernier, et "commencer à penser au podium".