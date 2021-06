L’information avait fuité samedi, sur le site de RMC Sport. Deux jours plus tard, elle est officielle : Romain Bardet a décidé de faire l’impasse sur les Jeux olympiques cet été. Le Français l’a confirmé lundi dans les colonnes de L’Equipe : "Après une discussion à trois avec l'équipe, Thomas (Voeckler, le sélectionneur) et moi-même, on a décidé que je ne participerai pas aux Jeux olympiques cette année. On a de gros objectifs avec DSM qui nous attendent en fin de saison et ce n'était pas possible d'avoir un pic de forme à Tokyo avec ce programme-là", a-t-il justifié.

Romain Bardet (DSM) lors de la 20e étape du Giro 2021 Crédit: Getty Images

Tokyo 2020 "Je ne suis pas sûr d'y aller" : Bernal incertain pour les JO 25/05/2021 À 11:50

Thomas Voeckler, qui doit cocher cinq noms pour la course en ligne, prévue le 24 juillet, devra donc faire sans Bardet ni Julian Alaphilippe, qui s’était exprimé en mai à ce sujet. Pour le coureur de l’équipe allemande DSM, le plan n’était pourtant pas celui-ci initialement, puisqu’il avait désigné les Jeux comme le "point d’orgue" de sa saison au moment de débuter celle-ci. Celui qui a également décidé de faire l’impasse sur le Tour de France (26 juin - 18 juillet) va donc se concentrer sur la Vuelta (14 août - 5 septembre), après avoir terminé septième du dernier Giro. Voeckler, lui, a jusqu’à début juillet pour composer sa liste.

Tokyo 2020 Pas de doublé Mondiaux-JO : Alaphilippe n'ira pas à Tokyo 14/05/2021 À 11:50