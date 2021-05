Je ne suis pas sûr d'y aller. C'est un point d'interrogation", a déclaré le Colombien lors d'un point-presse virtuel tenu à l'occasion de la seconde journée de repos à Canazei (nord). "Je n'irai que si je suis tout à fait compétitif", a ajouté Bernal en faisant référence à ses douleurs au dos. "Je dépense beaucoup d'énergie sur le Giro. Je ne sais pas si aller aux Jeux, avec ce que cela entraîne comme fatigue est la meilleure chose à faire", a estimé le vainqueur du Tour de France 2019. "Si c'est trop risqué, je n'irai pas. Je ne rejette pas la possibilité mais ce sera compliqué". Egan Bernal va-t-il faire l'impasse sur les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2021 ? "", a déclaré le Colombien lors d'un point-presse virtuel tenu à l'occasion de la seconde journée de repos à Canazei (nord). "", a ajouté Bernal en faisant référence à ses douleurs au dos. "", a estimé le vainqueur du Tour de France 2019. "".

Pour l'instant, je veux me concentrer sur les prochaines étapes du Giro

Bernal a évoqué la suite de la saison sans s'engager précisément: "Je préfère finir le Giro. On verra comment mon corps récupère et on prendra la décision. Je pourrais faire la Vuelta." Il a lui aussi exclu de s'aligner au départ du Tour de France (26 juin au 18 juillet) répondant à une question sur sa participation : "Je ne pense pas, non. Doubler Giro et Tour est très difficile. On a déjà une très bonne équipe."

Le leader de la formation Ineos a répondu aussi à l'hypothèse évoquée dernièrement par Alberto Contador de tenter de remporter le Giro et le Tour la même année, performance qui n'a plus été accomplie depuis Marco Pantani à une toute autre époque (1998) : "Je ne sais pas vraiment. Le Giro et le Tour sont très différents. Cela dépend aussi des parcours, des objectifs de l'équipe. Pour l'instant, je veux me concentrer sur les prochaines étapes du Giro." Bernal, vainqueur de deux étapes depuis le départ du Giro, occupe la première place, à cinq jours de l'arrivée à Milan, avec près de deux minutes et demie d'avance sur le deuxième, l'Italien Damiano Caruso.

