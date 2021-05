Mauvaise nouvelle pour l'équipe de France olympique. Julian Alaphilippe ne disputera pas les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Le champion du monde en titre constituait la principale chance de médaille tricolore pour la course en ligne, sur un parcours idéal sur le papier pour le puncheur tricolore avec plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Mais on ne le verra pas sur ce tracé sélectif.

"Je vous informe après avoir longuement réfléchi, en accord avec le sélectionneur de l'équipe de France et mn équipe Deceuninck Quick Step, ne pas être candidat à une sélection pour les prochains JO de Tokyo", a expliqué Alaphilippe dans un message publié ce vendredi sur son ses réseaux sociaux. "C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l’équipe de France pour les prochains championnats du monde", a-t-il ajouté.

