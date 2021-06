²Le sélectionneur de l'équipe de France masculine de cyclisme sur route Thomas Voeckler s'est dit dimanche "déçu de ne pas pouvoir compter sur Romain" Bardet pour la course en ligne des Jeux olympiques de Tokyo, programmée le 24 juillet.

Je suis déçu de ne pas pouvoir compter sur Romain qui, j'en suis convaincu, aurait pu, s'il l'avait voulu et s'il en avait eu la possibilité, être dans les tous meilleurs

Son équipe DSM "tient à ce qu'il soit à 100% à partir de la deuxième semaine de la Vuelta, et c'est incompatible avec un pic de forme à Tokyo", a déclaré l'ancien coureur alsacien en marge des championnats de France à Epinal (Vosges). "Je respecte sa décision, même si je suis déçu de ne pas pouvoir compter sur Romain qui, j'en suis convaincu, aurait pu, s'il l'avait voulu et s'il en avait eu la possibilité, être dans les tous meilleurs" de la course olympique, a développé le grand animateur du Tour de France 2011.

Romain Bardet ne participera pas aux JO cet été avec l'équipe de France, une absence de poids pour le sélectionneur Thomas Voeckler Crédit: Getty Images

"J'ai discuté avec son équipe lors du critérium du Dauphiné" (30 mai-6 juin). "Je respecte leur position, si j'avais été à leur place j'aurais peut-être fait pareil. Ce sont eux qui le paient". Mais "ça a été un peu compliqué, parce que j'avais espoir, je savais la volonté de Romain de venir à Tokyo", a reconnu Voeckler. Médaillé d'argent des championnats du monde en 2018, Bardet (30 ans) faisait figure de leader idéal pour la France après le forfait de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), officialisé mi-mai pour préserver "des objectifs de fin de saison".

Thibaut Pinot lui aussi absent

Sur le circuit olympique montagneux tracé aux abords du mont Fuji, ses qualités de grimpeur lui permettaient "d'avoir des ambitions", selon Voeckler. Las : le coureur, qui avait participé aux Jeux de Rio en 2016, a renoncé début juin à la course olympique pour se concentrer sur "de gros objectifs avec DSM" en fin de saison.

Troisième atout de l'équipe de France, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) se débat avec des problèmes de dos et "il n'y a pas de chance qu'il soit présent à Tokyo malheureusement", a expliqué le sélectionneur.

"Quand j'ai eu le privilège d'être nommé, j'ai tout de suite pensé à ces Jeux olympiques et j'avais la volonté d'avoir un 'top coureur' sur ce type de parcours, qui n'ait pas la fatigue du Tour de France, qui soit sur place et puisse s'acclimater au décalage horaire. Je n'aurai pas cet élément auquel je tenais", a regretté Thomas Voeckler, dont la sélection définitive doit être validée le 2 juillet par le Comité olympique français (CNOSF).

