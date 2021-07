Richard Carapaz, un audacieux au sommet de l’Olympe. Dans l’ombre des armadas belge et slovène, le grimpeur d’El Carmelo, seulement épaulé d’un équipier, a surpris son monde et signé un superbe exploit samedi à Fuji pour s’offrir le titre olympique sur route, une première pour un Équatorien. Grandissimes favoris, Wout Van Aert (2e) et Tadej Pogacar n’ont pas réussi à s’isoler et, pire que ça, se sont sabordés mutuellement. Le Belge a finalement pris le dessus sur la ligne d’arrivée du circuit automobile de Fuji pour la médaille d’argent. Présent dans le groupe pour la médaille et actif dans le final, David Gaudu doit se contenter de la 7e place.

Carapaz champion olympique

