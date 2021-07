L'Allemand Simon Geschke a été testé positif au coronavirus ce vendredi, a annoncé par l'équipe d'Allemagne. Le coureur cycliste manquera donc l'épreuve sur route prévue dans la nuit de vendredi à samedi (234 km) sur les pentes du mont Fuji.. "Les douze autres sportifs et encadrants de l'équipe allemande de cyclisme sur route, qui sont hébergés dans le même hôtel, ont tous effectué des tests antigéniques négatifs", a précisé le comité olympique allemand. De plus, les membres de l'équipe ont également passé un test PCR, tous revenus négatifs.

"C'est vraiment dur, si proche de la compétition, d'être retiré de la course. J'ai respecté toutes les règles d'hygiène autant que possible. Je me sens bien physiquement, mais émotionnellement c'est un jour noir pour moi. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne course aux gars pour demain", a réagi Geschke, cité dans le communiqué du DOSB. Maximilian Schachmann et Nikias Arndt pourront donc s'aligner samedi matin. En revanche, Emmanuel Buchmann, qui partage sa chambre avec Geschke, va devoir présenter un second test PCR négatif pour pouvoir prendre le départ.

