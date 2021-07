Tokyo 2020

Renvoyé sur-le-champ. Le directeur sportif de l'équipe de cyclisme allemande, Patrick Moster, a été démis de ses fonctions. Durant le contre-la-montre disputé mercredi, et remporté par Primoz Roglic, l'homme avait tenu des propos racistes au moment d'encourager l'un de ses coureurs, Nikias Arndt. La scène avait été captée en direct par les caméras de télévision.

La Fédération de cyclisme et le Comité olympique allemands avaient fermement condamné ses propos et Moster avait immédiatement présenté ses excuses, après la course. Course au cours de laquelle il avait encouragé Arndt à revenir sur ses concurrents partis avant lui, l'Érythréen Amanuel Ghebreigzabhier et l'Algérien Azzedine Lagab, qu'il avait appelé "les chameliers".

Le coureur lui même avait condamné les propos de son dirigeant, se disant "effaré" pour ces mots "inacceptables".