UAE TOUR - Primoz Roglic triomphe, Sam Bennett enlève la dernière étape

En moins d'un an, Primoz Roglic a remporté trois courses par étapes d'une semaine ou plus labélisées World Tour. D'abord le Tour du Pays Basque et le Tour de Romandie en 2018 puis cet UAE Tour en 2019. Bien placé depuis le contre-la-montre par équipes inaugural remporté par la Jumbo-Visma, le Slovène a été excellent et a même remporté l'étape qui arrivait au sommet de Jebel Jais vendredi.

Au classement général, il devance finalement Alejandro Valverde (Movistar) et l'épatant David Gaudu (Groupama-FDJ) qui commence à confirmer les immenses espoirs placés en lui. Deux fois troisième lors des arrivées en altitude, le grimpeur français de seulement 22 ans s'est comporté en patron de sa formation et termine devant des coureurs renommés comme Wilco Kelderman, Tom Dumoulin ou encore Daniel Martin. De très bon augure pour sa troisième saison chez les professionnels.