UAE Tour : Valverde impérial, Gaudu sur le podium

Ne jamais donner pour vaincu Alejandro Valverde. Distancé dans un premier temps par le duo Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - David Gaudu (Groupama-FDJ), l'Espagnol a finalement tout renversé lors de la 3e étape du Tour des Emirats arabes unis. Auteur d'une remontée exceptionnelle, le champion du monde s'est imposé au sprint. Il tient enfin sa première victoire avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules.

Porte et Nibali distancés

Pourtant, cette dernière a bien du mal à se dessiner. Dans l'ascension finale, Laurens De Plus (Jumbo Visma) en a fait exploser plus d'un avec son rythme infernal. Richie Porte (Trek-Segafredo) et Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) comme principales victimes. Une fois le flambeau passé à Primoz Roglic, ce dernier n'a été suivi que par David Gaudu et Dan Martin. Si Emanuel Buchmann est parvenu à rattraper ce groupe, l'Irlandais, lui, l'a ensuite lâché.

Et Alejandro Valverde ? Presque oublié, il est revenu sur les coureurs de tête sous la flamme rouge. Le tout après un énorme effort pour rattraper son retard. Plus fort, plus solide, le champion du monde s'est montré intraitable au sprint, devançant ainsi le duo Roglic - Gaudu. Les bras en tendus vers le ciel, "Don" Alejandro pouvait savourer cette victoire. De son côté, le Slovène reste leader du classement général.