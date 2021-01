Le début de la saison cycliste a été modifié en profondeur par l'annulation de différentes courses sur plusieurs continents: le Tour Down Under et la Cadel Evans Great Ocean Race en Australie, le Tour de San Juan en Argentine, le Tour de Colombie, enfin le Saudi Tour et le Tour d'Oman au Moyen-Orient. En Europe, où la saison doit commencer le 31 janvier en France par le GP La Marseillaise, les courses de la Semaine de Majorque en Espagne ont été reportées au printemps.