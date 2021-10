Insatiable Pimoz Roglic. Le Slovène de la Jumbo-Visma a remporté samedi son deuxième Tour d'Emilie, après sa victoire en 2019, en devançant le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) au terme de la course de 195 kilomètres. Le triple vainqueur du Tour d'Espagne, qui succède au palmarès au Russe Aleksandr Vlasov (vainqueur en 2020), s'est montré le plus fort au sein du groupe de cinq coureurs qui s'est disputé la victoire lors de la cinquième et dernière ascension de cette côte de 2,1 kilomètres (pente moyenne de 10%), sur les hauteurs de Bologne.

Almeida, qui a profité du travail de son coéquipier belge Remco Evenepoel (5e), a tenté de résister jusqu'au bout mais a dû rendre les armes à quelques encablures de la ligne. Le Canadien Michael Woods (Israel SN) finit troisième et le Britannique Adam Yates (Ineos) quatrième. Le Canadien Michael Woods (Israel SN) finit troisième et le Britannique Adam Yates (Ineos) quatrième.

Paris - Roubaix Elle restera la première : L'arrivée victorieuse de Deignan au Vélodrome de Roubaix IL Y A UNE HEURE

Dès le premier passage sur la côte de San Luca, point d'entrée sur le circuit final de 9 km que le peloton a parcouru quatre fois, Roglic s'est montré aux avant-postes, s'installant dans un premier groupe de tête aux côtés d'Evenepoel. Tous deux sont restés dans un groupe de tête qui, au fil des tours, s'est bientôt réduit à six hommes puis cinq pour l'ascension finale. Le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar (UAE), autre favori du jour, n'a lui jamais réussi à participer à la bataille.

Paris - Roubaix Voir Roubaix en automne IL Y A UNE HEURE