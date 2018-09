Tour d'Espagne : Simon Yates prend le maillot rouge et remporte la 14e étape

Au bout de la terrible ascension de Les Praeres, c'est le plus patient qui l'a emporté ! Longtemps, Simon Yates a laissé penser qu'il était à la rupture, qu'il ne serait pas capable de faire la différence sur les pourcentages ahurissants de cette montée inédite. Et à 700 mètres de la ligne, le Britannique s'est dressé sur les pédales pour créer un écart décisif qui lui permet de s'offrir une victoire de prestige mais aussi d'endosser à nouveau le maillot rouge de leader alors que Jesus Herrada, piégé dans la descente de l'Alto de la Mozqueta, a explosé terminant très loin des leaders.

Alejandro Valverde, 3e de l'étape derrière Miguel Angel Lopez, est dauphin de Yates au général puisque Quintana a lâché quelques secondes. A noter la très belle montée d'un Pinot longtemps à la rupture et finalement 4e au sommet.

Nibali cause la perte d'Herrada

Les favoris de cette Vuelta ont offert un très beau spectacle, non seulement dans la dernière ascension, mais plus largement dans le dernier tiers de l'étape. A un peu moins de 50 kilomètres de l'arrivée, les Bahrain-Merida, Vincenzo Nibali en tête, ont mis en route dans la descente de l'Alto de la Mozqueta, causant la perte de Jesus Herrada. Le maillot rouge de la Vuelta, piégé, n'a pas pu revenir, terminant à plus de neuf minutes du vainqueur du jour !

L'Alto Les Praeres ne proposait "que" quatre kilomètres d'ascension mais ses pourcentages hallucinants (12,5% de moyenne) ont permis aux leaders de s'expliquer. Si Molard et Pinot ont allumé la première mèche, c'est Steven Kruijswijk qui a réellement créé le premier écart. Le Néerlandais est resté plus d'un kilomètre en tête mais à un peu plus de deux bornes du sommet, un groupe s'est reformé avec lui avec Valverde, Mas, Yates, Quintana, Lopez puis Pinot, qui n'a cessé de faire l'élastique.

Yates le plus fort, Pinot au mental

C'est le moment qu'a choisi Nairo Quintana pour se découvrir avec Miguel Angel Lopez dans la roue. En deux temps, les deux Colombiens ont relégué leurs adversaires à une cinquantaine de mètres. Insuffisant pour se jouer la victoire et à la flamme rouge, le groupe se reconstituant avant l'attaque décisive de Simon Yates. Le Britannique a finalement remporté l'étape avec deux secondes d'avance sur Lopez et Valverde, cinq sur Pinot et sept sur Quintana. Déjà leader pendant trois jours, Yates abordera dimanche l'étape des Lacs de Covadonga avec 20 secondes d'avance sur Valverde, 25 sur Quintana et 47 sur Lopez.

Avant cela, l'étape avait été marquée par une échappée de six coureurs (Kwiatkowski, De Gendt, Roche, Bookwalter, Woods et Garcia Cortina) qui n'ont jamais pu espérer la victoire avec seulement quatre minutes d'avance au maximum. Thomas De Gendt a néanmoins passé une belle journée en empochant 25 points au classement de la montagne.